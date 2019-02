Schönefeld

Nur einen Tag lang hatte das Schwimmbad „Schönefelder Welle“ nach langer Schließzeit wieder geöffnet, als es am Donnerstagnachmittag erneut Probleme mit dem großen Schwimmbecken gab.

Das Hallenbad musste in der zweiten Januarwoche schließen, nachdem sich Fliesen von der Beckenwand gelöst hatten (die MAZ berichtete). Davor war die Schönefelder Welle im Dezember wochenlang gesperrt, nach dem Bauarbeiter der benachbarten Baustelle des „City Centers“ ein Kabel in der Erde beschädigt hatten. Das Hallenbad konnte erst am 3. Januar wieder öffnen.

Probleme treten erst seit Kurzem auf

Kurz nach der Reparatur der maroden Fliesen, haben sich im großen Schwimmbecken erneut Fliesen gelöst. Das teilte Bürgermeister Udo Haase (parteilos) mit.

„Da müssen die Fliesenleger und der Architekt ran“, sagte er. Zu den Ursachen konnte Haase nichts sagen. „Bisher hat das Ganze ja fast zehn Jahre reibungslos funktioniert.“ Wann das Hallenbad an der Hans-Grade-Allee wieder öffnet, ist unklar.

Von Josefine Sack