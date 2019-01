Selchow

Am Mittwochnachmittag kollidierten in der Glasower Straße in Selchow ein Ford und ein Skoda bei einem Auffahrunfall miteinander. Der Ford wurde dabei so stark beschädigt, dass für ihn ein Abschleppwagen gerufen werden musste. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt, der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 8000 Euro.

Von MAZonline