Schönefeld

Ein Transporter-Fahrer war am Mittwochabend unter dem Einfluss von Drogen in Schönefeld unterwegs. Polizisten hatten das Fahrzeug gegen 21.30 Uhr in der Schützenstraße für eine Verkehrskontrolle gestoppt.

Ein Drogentest bei dem 35-jährigen Fahrer zeigte an, dass dieser zuvor Cannabis sowie Amphetamine zu sich genommen hatte. Im Fahrzeug fanden die Beamten zusätzlich Konsumutensilien.

Von MAZonline