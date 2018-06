Schönefeld

Auf der A10 am Schönefelder Kreuz stand am Samstagmittag ein Pkw in Flammen. Die Insassen konnten sich in Sicherheit bringen, das Fahrzeug brannte vollkommen aus.

Verwirrung gab es bei den Feuerwehren aus Königs Wusterhausen und Niederlehme, die zu dem Brand alarmiert wurden. In der Erstmeldung hieß es, ein Pkw würde zwischen den Anschlussstellen Niederlehme und Königs Wusterhausen brennen. Doch an der besagten Stelle fanden die Einsatzkräfte nichts vor – außer dunklen Rauchwolken am Himmel.

Feuerwehreinsatz über die Mittelleitplanke hinweg

Weitere Kilometer in Fahrtrichtung entdeckten die Einsatzkräfte schließlich das brennende Auto. Es stand in der Gegenrichtung. An eine Anfahrt über die nächste Anschlussstelle war nicht zu denken, dadurch wären den Einsatzkräften weitere zehn bis 15 Minuten verloren gegangen. Man entschied sich zu einer Brandbekämpfung über die Mittelschutzplanke hinweg. Unterstützend wurde die Kameraden aus Ragow dazu gerufen.

Der Wagen brannte aus. Das Feuer hatte zwischenzeitlich auch aufs Bankett übergegriffen und drohte, anliegende Bäume zu entfachen. Dies konnte jedoch verhindert werden. Wie es zum Brand kam, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Infolge des Brandes und der Löscharbeiten kam es zu einem erheblichen Rückstau, in dem sich kleinere Unfälle ereigneten.

Von MAZonline