Schulzendorf Schulzendorf - Kita „Löwenzahn“: Gruppenraum nach Monaten wieder freigegeben Eltern und Erzieher können aufatmen. Seit März 2018 war der Raum im sogenannten gelben Bereich der Kita „Löwenzahn“ wegen Verdachts auf Schimmelbefall gesperrt. Nun ist die Dachsanierung an der Reihe.

Die Dreijährigen, die sonst in dem betroffenen Raum in der Kita "Löwenzahn" in Schulzendorf betreut wurden, mussten vorübergehend in den „Nestchenbereich“ umziehen. Quelle: Josefine Sack