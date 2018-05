Schulzendorf

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen versucht, in Schulzendorf einen VW Golf V zu stehlen. Der Wagen war in der Spartakusstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangen konnten, konnte die Polizei vor Ort nicht klären. Im Inneren hatten die Täter dann versucht, das Zündschloss zu manipulieren und den Golf zu starten. Das misslang jedoch. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte vor Ort Spuren.

