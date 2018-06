Schulzendorf Schulzendorf - Linke fordern kostenlose Hallennutzung Der Sportlernachwuchs soll künftig gebührenfrei trainieren. Vereine aus Schulzendorf sollen bei der Nutzung der Sporthalle bevorzugt werden. Ein gut gemeinter Vorstoß, der nicht überall gut ankommt.

Winnifred Tauche (Linke) vor der Sport- und Mehrzweckhalle in Schulzendorf, hier am Wahlabend in 2017: Ihre Fraktion will niedrigere Gebühren für Vereine aus Schulzendorf durchsetzen. Quelle: Karen Grunow