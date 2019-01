Schulzendorf

Am Freitag brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12 Uhr und 23.20 Uhr in der Weimarer Straße in Schulzendorf in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes.

Dort haben die Einbrecher sämtliche Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck, Uhren und Bargeld. Insgesamt entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von circa 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nahm sofort die Ermittlungen in dem Fall auf. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Von MAZonline