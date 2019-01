Schulzendorf

An der Ecke Dorfstraße/Waltersdorfer Chaussee in Schulzendorf war es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, über den die Polizei gegen 6.15 Uhr informiert wurde. Offenbar auf Grund unangepasster Geschwindigkeit war ein Ford-Fahrer mit seinem Kleinwagen gegen einen VW geprallt, anschließend gegen einen Grundstückszaun und eine Hausfassade gestoßen.

Die Autoinsassen blieben unverletzt, aber bei einem geschätzten Gesamtschaden von etwa 7500 Euro musste für den Ford ein Abschleppdienst gerufen werden.

