Schulzendorf

Durch ein eingeschlagenes Fenster sind Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend in die Räume eines Lagers für Dental- und Medizintechnik in Schulzendorf eingebrochen. Sie gelangten jedoch nicht in das eigentliche Lager. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 160 Euro. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline