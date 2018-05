Schönefeld

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15 Uhr auf der A113. Auf Höhe der Anschlussstelle Schönefeld-Nord kollidierte ein Jeep mit einem Autokran, wurde in der Folge in den fließenden Verkehr geschleudert und prallte dort gegen einen Mercedes. Beide Fahrzeuge blieben auf der Autobahn liegen.

Rückwärts auf der Autobahn

Der Fahrer des Jeeps war auf der Autobahn offensichtlich rückwärts gefahren, um eine verpasste Ausfahrt zu erreichen. Dabei rutschte er mit dem Fahrzeug mit recht hohem Tempo gegen einen hinter ihm fahrenden Autokran.

Einsatzkräfte kümmern sich um Stau-Betroffene

Einsatzkräfte der Schönefelder Feuerwehr kümmerten sich um die Unfallbeteiligten, aber auch um mögliche Staubetroffene. Im Fokus dabei standen insbesondere Kinder. Der wartende Fahrer eines Lieferdienstes half den Rettern mit Wasser aus.

Von MAZonline