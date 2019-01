Schwielochsee

Ein 51 Jahre alter Berufsfischer, der seit Donnerstagabend auf dem Schwielochsee (Amt Lieberose/ Oberspreewald) vermisst wurde, ist tot. Wie die Polizei meldet, wurde die Leiche des Mannes am Samstagnachmittag im See gefunden.

Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter, heißt es. Konkrete Angaben zur Todesursache konnte die Polizei aber noch nicht machen. Nähere Erkenntnisse soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung in den nächsten Tagen bringen.

Der Fischer, der aus dem Ort Zaue stammte und als erfahren galt, war am Donnerstag zur Arbeit an seinen Reusen aufgebrochen. Am Abend war er dann aber nicht nach Hause gekommen, weshalb seine Frau die Polizei alarmierte und ihn als vermisst meldete.

Polizei und Feuerwehr begannen noch am Donnerstagabend mit einer umfangreichen Suche, bei der unter anderem Boote, Drohnen und Wärmebildkameras zum Einsatz kamen. Die Polizei überflog das Gelände am Freitag auch mehrfach mit einem Polizeihubschrauber. Im Laufe des Freitags stießen die Suchtrupps dann auf das leere Boot des Fischers. Weil von dem Mann selbst aber weiterhin jede Spur fehlte, wurden auch Taucher in die Suche mit einbezogen.

