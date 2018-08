Teupitz

Am Montag gegen 18 Uhr stand an der A13 in Fahrtrichtung Berlin zwischen Baruth und Teupitz ein BMW in Flammen. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Waldstück über, wo etwa 2,5 Hektar brannten. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt am Auto die Ursache für den Brand. Die Insassen blieben unverletzt.

Da sich der Brandort in einer engen, zweispurigen Baustelle der Autobahn befand, musste diese bis nach 21 Uhr komplett gesperrt werden, um den Löschfahrzeugen den Zugang zum Brandort entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu ermöglichen. Der Verkehr wurde bis gegen 23 Uhr über die Anschlussstelle Baruth abgeleitet.

Am Dienstagmorgen wurde kurz nach 6 Uhr ein wiederholter Brandausbruch im gleichen Bereich gemeldet – womöglich waren Glutnester aufgeflammt.

Von MAZonline