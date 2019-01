Teurow

Nach Bürgerhinweisen fanden Polizisten am Samstagmorgen in der Teurower Schulstraße ein VW Golf Plus, der in der Nacht zuvor in Waldow/Brandt entwendet worden war. Obwohl die Täter sich alle Mühe gegeben haben ihre Spuren zu verwischen, übernahmen Spezialisten der Kriminaltechnik die Spurensicherung am und im Fahrzeug.

Nach Abschluss der Maßnahmen und Freigabe durch die Staatsanwaltschaft erhält der Eigentümer sein Fahrzeug zurück.

Von MAZonline