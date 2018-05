Schönefeld

Alles auf Anfang beim Thema U7-Verlängerung zum künftigen BER? Für den Schönefelder Bürgermeister Udo Haase (parteilos) war die Neuköllner Bezirksbürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD), ein wichtiger Partner am Verhandlungstisch.

Bürgermeister von Schönefeld, Udo Haase. Quelle: Josefine Sack

„Ich bedauere den Weggang von Frau Giffey sehr, er tut mir in der Seele weh“, sagte Haase der MAZ. Giffey war im März überraschend ins Familienministerium gewechselt. Haase lobte Giffey als eine „zuverlässige Partnerin, die hält, was sie verspricht“. „Sie ist eine Frau, die anpackt. Ich bin sicher, dass sie auch als Ministerin eine Menge bewegen wird“, sagte Haase weiter.

Trasse für U7-Verlängerung steht fest

Die gemeinsamen Pläne zur Verlängerung der U-Bahn von Rudow nach Schönefeld sind nach dem Wechsel Giffeys in die Bundesregierung aber nicht in Gefahr, beschwichtigte er. Schon wenige Tage nach dem Antritt von Giffeys Nachfolger, Martin Hikel (SPD), haben sich beide Bürgermeister im Rathaus Schönefeld getroffen. „Beim Thema U7 sind wir auf einer Linie“, so Haase.

Zuletzt stellte auch eine gemeinsame Studie mit den Berliner Verkehrsbetrieben die Notwendigkeit der schrittweisen Verlängerung der U7 heraus. „Schönefeld und Neukölln haben die Trasse seit vielen Jahren in den Planungen berücksichtigt, sie steht fest“, sagte Haase. Aktuell wird untersucht, ob die U-Bahn unter- oder oberirdisch verlaufen soll. Auch Kosten und Umsetzung werden geprüft.

Von Josefine Sack