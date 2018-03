Kleintransporter rammt Hirsch: Zwei Schwerverletzte

Lieberose. Bei einem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einer Hirschkuh sind in Lieberose im Landkreis Dahme-Spreewald südostlich von Berlin zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Tier starb bei dem Unfall am Freitagabend, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Auf Fotos ist zu erkennen, dass auch ein ungeborenes Junges des Tieres nicht überlebte. Der Lieferwagen wurde bei der Kollision völlig zerstört.

Korrigiert Wie der rbb auf seiner Homepage berichtet, handelt es sich nicht wie zunächst angenommen – und an dieser Stelle berichtet – um eine Elchkuh. Dem rbb-Angaben zufolge habe sowohl der Jagdpächter als auch die zuständige Amtstierärztin bestätigt, dass es sich bei dem getöteten Tier um eine Hirschkuh handelt.

Tier stand mitten auf der Straße

Das Unglück ereignete sich auf der Bundesstraße 168 zwischen Lieberose und Friedland. Der 50 Jahre alte Fahrer und sein 26 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Das Tier habe mitten auf der Straße gestanden. Der Autofahrer wollte ausweichen - ohne Erfolg. Er kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum.

Ein Polizist sichert die Unfallstelle auf der B168 bei Liebrose. Im Vordergrund liegen das getötete Tier und ihr ungeborenes Kalb. Quelle: citynewstv.de

Unfälle mit Elchen selten, aber folgenschwer

Erst im vergangenen Herbst wurde ein toter Elch an der A12 bei Fürstenwalde gefunden. Vor rund vier Jahren kam es in Goschen, nicht weit von Lieberose entfernt, zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Elch. Das Tier verschwand nach dem Unfall im Wald, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Tiere kommen aus Polen und durchstreifen als Grenzgänger oft Ost- und Südbrandenburg.

Hintergrund Elche können bis zu 2,30 Meter hoch und 2,70 Meter lang werden. Durchschnittlich bringen sie 500 Kilo auf die Waage. Seit vergangenem Herbst können gesichtete Elche per Online-Formular den Behörden gemeldet werden. Die Daten fließen in den Elch-Managementplan ein, der in diesem Jahr überarbeitet werden soll.

Von MAZonline