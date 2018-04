Motzen

Etwa 5000 Quadratmeter Wald standen am Freitagabend in Flammen. Eine Überwachungskamera hatte das Feuer zwischen dem Golfplatz in Motzen und der Autobahn kurz nach 18 Uhr entdeckt. Ein automatischer Alarm ging an die Feuerwehrleitstelle, die die Wehren von Motzen, Bestensee, Telz, Mittenwalde, Töpchin und Gallun losschickte.

Keine halbe Stunde nach Entdeckung begann die Brandbekämpfung. Es handelte sich um einen Privatwald ohne gefährliche Altlasten im Boden. Kurz nach 19 Uhr hatten die Feuerwehren die Flammen unter Kontrolle und großflächig gelöscht. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Von Alexander Engels