Die Feuerwehren im nördlichen Landkreises Dahme-Spreewald wurden am Dienstag gleich mehrfach alarmiert. In Hermsdorf bei Münchehofe wurde gegen Mittag ein Feuer gemeldet. Bei der Lokalisierung der Flammen wurden die Einsatzkräfte der örtlichen Wehren durch ihre Ortskenntnisse und sicherlich auch Ahnung geleitet. Nahe der Ortschaft Hermsdorf stand eine Fläche von etwas mehr als 500 Quadratmetern in Flammen. Das Bodenfeuer konnt schnell gelöscht werden.

Noch während des Einsatzes kam die nächste Alarmierung. In Halbe wurde eine Rauchsäule bemerkt. Mehr als 50 Einsatzkräfte standen mehr als 1000 Quadratmetern brennenden Waldbodens gegenüber. Schnell war der Brand gelöscht, doch die Restarbeiten nahmen danach enorm viel Zeit in Anspruch. Alleine schon das aufzubringende Wasser muss kilometerweit aus einem See geholt werden, was Zeit und Aufwand kostet.

In Dahme-Spreewald und vielen anderen Brandenburger Landkreisen herrscht derzeit die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5.

