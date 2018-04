Feuer - Baumstumpf in Wohngebiet brennt

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr alarmiert, da ein Brandausbruch an der Straße Am Wildgarten in Wildau gemeldet worden war.

In einem Waldstück hinter den Wohngrundstücken stand ein Baumstumpf in Flammen und eigenständige Versuche der Anwohner, das Feuer zu löschen, schlugen fehl.

Um 3.40 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht. Da der Verdacht einer Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen dazu aufgenommen.

Von MAZonline