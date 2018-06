Wildau

Die Missachtung der Vorfahrtsregelung auf der Straße Am Kleingewerbegebiet in Wildau war am Mittwochnachmittag Ursache für einen Verkehrsunfall.

Wie der Polizei gegen 16.30 Uhr gemeldet wurde, hatte ein Kia-Fahrer mit seinem Wagen einen Fahrradfahrer angestoßen, so dass dieser stürzte. Der 39-jährige Radler trug leichte Verletzungen davon.

Von MAZonline