Wildau

Am Mittwoch wurden die Mathe-Asse in Dahme-Spreewald an der Technischen Hochschule Wildau geehrt: Zwölf Schüler haben sich in der Regionalrunde für die 29. Mathematik-Olympiade des Landes Brandenburg qualifiziert.

Die Schüler der Jahrgänge 7 bis 10 des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Königs Wusterhausen müssen ihre Rechenkünste nun erneut unter Beweis stellen. 120 Schüler aus ganz Brandenburg messen sich im Februar in Blossin. Die Landesbesten fahren im Mai nach Chemnitz zur Bundesrunde. Für die Rechen-Asse aus der fünften Klasse der Eichwalder Oberschule „ Villa Elisabeth“ geht es im März zum Regionalfinale nach Dobbrikow.

Von Josefine Sack