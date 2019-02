Wildau

Eine Veränderung der Verkehrsführung auf der B 179 am Abzweig zum A 10-Center beschert dem Dahmeland derzeit einen neuen Unfallschwerpunkt. Am Dienstag gab es erstmals einen Unfall, bei dem ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde.

Wer von der B 179 aus Richtung Königs Wusterhausen kommend nach Wildau abbiegen wollte, ordnete sich bisher ganz nach rechts ein. Denn nur von dort war bislang das Abbiegen in Richtung Einkaufszentrum zugelassen. Nun hat man die insgesamt drei Fahrbahnen umgewidmet. Der rechte und mittlere Fahrstreifen führen Richtung Wildau und A10-Center, der linke gleichermaßen geradeaus und nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Schönefelder Kreuz. Soweit die Theorie, die nach Umbauarbeiten am Wochenende auch anhand entsprechender Beschilderung ersichtlich ist.

Autofahrer sind an die bisherige Verkehrsführung gewöhnt

Seit Montag ist die neue Verkehrsführung aktiv – und sorgte bereits für zahlreiche Unfälle. Der Grund: Viele Autofahrer sind an die alte Verkehrsführung gewöhnt, ziehen nach dem Rechtsabbiegen plötzlich auf die linke Spur. Bisher war das kein Problem, nun aber führt es zu Unfällen – bisher vor allem mit Blechschäden.

Am Dienstagmittag wurde erstmals seit Einrichtung der neuen Verkehrsführung die Wildauer Feuerwehr mit Rettungsdienst und Notarzt zu der Kreuzung gerufen. Wieder hatte es gekracht, diesmal gab es allerdings einen Verletzten. Der Fahrer eines Pkw wurde nach medizinischer Erstversorgung von Rettungskräften ins Krankenhaus gefahren, die Wildauer Feuerwehr sicherte die beiden Fahrzeuge und schob sie nach Freigabe durch die Polizei von der Straße. Doch auch während des Einsatzes vor Ort kam es immer wieder zu Missverständnissen.

Nach Einschätzung der Experten vor Ort wird es noch eine geraume Zeit dauern, bis sich die neue Regelung an der Kreuzung B 179/ Chausseestraße eingespielt hat.

