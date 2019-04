Wildau

Am Montagnachmittag kam es gegen 16 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Wildau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an einem Imbiss.

Der Streit verlagerte sich nach ersten Ermittlungen in die Räumlichkeiten, wobei ein 33-jähriger Iraker seinen 24-jährigen Landsmann mit einem Messer verletzte.

Der Geschädigte setzte sich zur Wehr, sodass der Tatverdächtige ebenfalls verletzt wurde und flüchtete. Im Zuge der Fahndung konnte der 33-Jährige in der Friedrich-Engels-Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 24-jährige Iraker wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen und behandelt.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung ein.

Von MAZ