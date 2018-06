Wildau

An der Ecke der Dorfaue/Bergstraße in Wildau rammte ein Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 9.30 Uhr einen Opel. Die Pkw-Fahrerin war zwar äußerlich unverletzt geblieben, wurde jedoch zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, um Spätfolgen ausschließen zu können. Bei einem Schaden von rund 10.000 Euro wurde der Opel abgeschleppt.

Von MAZonline