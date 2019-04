Wildau

Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in der Schillerallee in Wildau eingedrungen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Wertsachen. Dabei wurde ein Schaden von geschätzten 2500 Euro verursacht wurde. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Von MAZonline