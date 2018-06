Wolzig

Am frühen Sonntagmorgen kam es am Rande einer Feierlichkeit in Wolzig zu einer Auseinandersetzung mit drei Beteiligten. Zwei Personen wollten mit ihrem Auto das Festgelände verlassen, als ein Unbekannte unvermittelt gegen ihr Fahrzeug trat. Als die Personen daraufhin ausstiegen, wurden sie von dem Unbekannten mit Pfefferspray besprüht und dadurch leicht verletzt. Der Täter flüchtete mit einem roten Honda Civic in Richtung Friedersdorf. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter Telefon 0 33 75/27 00.

Von MAZonline