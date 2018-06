Halbe

Auf dem Grundstück der Tankstelle an der Baruther Straße in Halbe ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ein Unfall. Nach dem Betanken seines VW hatte der Fahrer offensichtlich vergessen, die Tankpistole aus dem Stutzen zu entfernen, so dass es beim Losfahren zu erheblichen Beschädigungen der Tanksäule kam.

Personen kamen dabei nicht zu Schaden und weitergehende Gefährdungen konnten ausgeschlossen werden. Während der VW weiter fahrbereit blieb, summierten sich die Schäden nach erster Einschätzung auf insgesamt etwa 22.000 Euro.

Von MAZonline