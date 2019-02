Zeuthen Zeuthen - Kompromiss im Streit um Kurpromenade Den Anwohnern bringt der neue Beschluss zum geplanten Grünstreifen zwischen der Ost- und der Westpromenade in Miersdorf erst einmal wenig. Immerhin müssen sie vor Herbst 2019 nicht mit Kündigungen rechnen.

Sitzung der Gemeindevertreter in Zeuthen am 13.02.2019: So voll ist es selten. Der Hausmeister muss vor Beginn der Sitzung noch weitere Stühle heranschaffen. Quelle: Josefine Sack