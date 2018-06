Zeuthen

Schnelle Abhilfe gegen das Müllproblem am Siegertplatz in Zeuthen: Die Verwaltung hat in der vergangenen Woche drei zusätzliche Tonnen aufstellen lassen. Sie werden wöchentlich geleert. Vor allem im Sommer hinterlassen viele Besucher ihren Müll am Ufer. Die SPD hatte deshalb kürzlich auf größere Behältnisse gedrungen, um dem Problem Herr zu werden (die MAZ berichtete).

Die Verwaltung hat am Siegertplatz in Zeuthen zusätzliche Mülltonnen aufstellen lassen. Quelle: Gemeinde Zeuthen

Derzeit läuft die Suche nach einem Pächter für ein gastronomisches Angebot auf dem Platz. Noch bis Oktober liegt für das Grundstück an der Dorfaue 1 eine Baugenehmigung vor. Um die Neugestaltung des Siegerplatzes, der direkt am Zeuthener See liegt, wird seit Langem diskutiert.

Von Josefine Sack