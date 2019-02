Zeuthen will eine zweite Grundschule bauen

Zeuthen Zeuthen - Zeuthen will eine zweite Grundschule bauen Gute Neuigkeiten für Schüler und Lehrer. Zeuthen will eine zweite Grundschule bauen. Die schlechte Nachricht ist: Bis zur Fertigstellung ist es noch ein weiter Weg.

Seit Jahren fordern Eltern eine Lösung, damit sich die Raumsituation in der Grundschule am Wald in Zeuthen entspannt. Der Grundsatzbeschluss ist der erste Schritt. Quelle: Oliver Becker