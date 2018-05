Frankfurt (Oder)

Der Prozess gegen einen Vater, der seine zweieinhalbjährige Tochter im vergangenen Jahr misshandelt haben soll, ist am Mittwoch ausgesetzt worden. Grund ist der Tod des Mädchens vor rund drei Wochen. Dadurch habe sich die Sachlage verändert, die in der Anklage noch nicht erwähnt sei und die eine neue Vorbereitung der Verteidigung notwendig mache, sagte die Vorsitzende Richterin am Mittwoch. Die Jugendkammer des Landgerichts Frankfurt (Oder) gab einem entsprechenden Antrag der Verteidigung statt. Neuer Verfahrensauftakt soll am 20. August dieses Jahres sein.

Der 28-jährige Vater soll das kleine Mädchen über Wochen massiv misshandelt haben. Aufgrund der schweren Verletzungen war das Kind laut Anklage im vergangenen Oktober kollabiert und ins Koma gefallen. Mitte April 2018 ist das Kind schließlich gestorben.

Gegenwärtig läuft nach Angaben der Vorsitzenden Richterin ein Todesermittlungsverfahren. Angaben dazu, woran dass Kind gestorben sei, könnten die gerichtsmedizinischen Gutachter frühestens Ende Mai machen. Erst wenn diese Ergebnisse vorliegen, will sich der Angeklagte in dem Verfahren äußern. Das Gericht hat zudem ein medizinisches Gutachten über den angeklagten Vater in Auftrag gegeben. Der 28-Jährige soll fortgesetzt Drogen konsumiert haben. Auch diese Ergebnisse würden bis August vorliegen, sagte die Vorsitzende Richterin.

Von Jeanette Bederke