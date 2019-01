Rathenow

Für die Weihnachtsbäume, die im Dezember in havelländischen Haushalten für Festglanz gesorgt haben, hat das letzte Stündlein geschlagen. Einige sind bereits im heimischen Ofen gelandet, andere werden in den kommenden Tagen an den Straßenrändern bereit gelegt, wo sie dann von Mitarbeitern der Havelländischen Abfallwirtschaftsgesellschaft (HAW) kostenlos abgeholt werden. ( MAZ berichtete)

Aber was passiert mit den alten Bäumen nach dem Abtransport? Die Antwort gibt Bianca Lange, Mitarbeiterin der Pressestelle des Landkreises Havelland. „Die Weihnachtsbäume werden zur Verwertung in Kompostierungsanlagen gebracht“, sagt sie auf MAZ-Anfrage. Deshalb sei es auch wichtig, dass die Bäume gänzlich von Schmuck und Lametta befreit an den Straßenland gelegt werden. Denn zum Kompostieren eigne sich nur organisches Material.

Kompostiert werden die eingesammelten Bäume Bianca Lange zufolge in den Anlagen verschiedener Anbieter im Kreisgebiet. Eine eigene Anlage hat der Kreis nicht in Betrieb.

112 Tonnen Bäume gesammelt

Dass es sich bei der Menge der eingesammelten Bäume nicht um eine marginale Größe handelt, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Im vergangenen Januar sammelten die HAW-Mitarbeiter im gesamten Kreisgebiet über 112 Tonnen Weihnachtsbäume ein, fast zwei Tonnen mehr als im Jahr davor.

Seit dem Jahr 2002 werden die Termine für die Abholung im Abfallkalender des Kreises veröffentlicht. Abgeholt wurden sie aber schon vorher. Da waren die Termine telefonisch zu erfragen.

Wer seinen Baum auf diese Art und Weise loswerden will, der sollte ihn am Abholtag bis 6 Uhr sichtbar an den Straßenrand legen. Es ist auch möglich, den Baum am Vorabend bereitzulegen. Allerdings ist es nicht erlaubt, die Bäume schon Tage vorher ins Freie zu bringen. Wer den Abholtermin verpasst, der hat die Möglichkeit, seinen Baum auf einem der Wertstoffhöfe des Landkreises Havelland abzugeben. Auch dafür werden keine Kosten berechnet.

Energie aus Berliner Bäumen

Übrigens werden auch in Berlin Weihnachtsbäume kostenlos abgeholt. Im Schnitt sammelt die Berliner Stadtreinigung ( BSR) – das ist auf ihrer Internetseite zu lesen – 350 000 Bäume pro Jahr ein. Diese werden zerkleinert und in Biomasse-Kraftwerken zur Energieerzeugung genutzt.

Wer glaubt, ein Teil der Bäume werde an Elefanten oder andere Zoo-Tiere verfüttert, der irrt. Gebrauchte Bäume eignen sich nicht zu diesem Zweck. Lediglich Tannenverkäufer stellen nicht verkaufte Bäume Zoos oder Tierparks zur Verfütterung zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Weihnachtsbaumentsorgung und zu anderen Abfallthemen gibt es telefonisch unter 03321/403 54 18. Konkrete Fragen können per Email gerichtet werden an: abfallberatung@havelland.de.

Von Markus Kniebeler