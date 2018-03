RATHENOW. . Seit Wochen werden die Menschen auf mehr oder weniger einfühlsame Art daran erinnert. Aber wie sieht es mit den Liebesbeweisen in Rathenow tatsächlich aus? Was halten die Menschen vom Valentinstag? Und vom Blumengruß?

Otto Pöschl hat da eine klare Meinung. „Wenn ich meiner Liebsten Blumen schenken will, dann muss ich damit nicht bis zum Valentinstag warten“, sagt er. „Dann schenk’ ich ihr einfach welche.“ Hannelore Schulz pflichtet dem bei. „Der Valentinstag hat für mich keine besondere Bedeutung“, sagt sie. Sie freue sich immer über Blumen, ganz unabhängig vom Datum.

Werner Franzock hat in diesem Jahr gar nicht bis zum 14. Februar gewartet. Schon am Montag hat er seiner Frau Helga Blumen geschenkt. Eine prächtige Orchidee. „Da konnte ich einfach nicht dran vorbei“, sagt er. Sehr zur Freude seiner Frau. „Toll“, schwärmt sie. Es sei schön, Blumen geschenkt zu bekommen. „Bei den jungen Leuten ist das ja nicht mehr so in Mode“, hat sie festgestellt. „Das ist doch schade!“ Jemandem auf diese Weise seine Zuneigung zu demonstrieren, findet sie romantisch. Den Valentinstag nehme sie übrigens zum Anlass, Kollegen und Bekannte anzurufen, denen es gerade nicht so gut gehe, sagt Helga Franzock noch. „Damit die wissen, dass jemand an sie denkt.“

Für Ina Schwarzlose, Floristin im Blumenhaus Hinske, liefen die Geschäfte gestern noch ruhig. „Die meisten kommen natürlich am Tag selbst“, sagt sie. Aber der Valentinstag sei weit entfernt von einem Riesengeschäft, auch wenn die Dauerwerbung einen anderen Anschein erwecke.

Wer komme – Männer meist – der wisse meist ganz genau, womit er seiner Liebsten eine Freude bereiten könne. „Natürlich werden noch rote Rosen gekauft“, sagt Ina Schwarzlose. „Aber viele Kunden lassen sich ganz individuelle Sträuße zusammenstellen.“

Die Floristin verschweigt nicht, dass die Geschäfte besser gehen könnten. Kleine Blumenläden hätten es schwer, sich gegen die Konkurrenz der Supermarktketten zu behaupten. Dort würden frische Blumen zu Dumpingpreisen angeboten, klagt sie.

Dass auch der Handel mit Blumen ein internationales Großgeschäft geworden ist, begreift man spätestens, wenn man nach den Herkunftsländern der Blumen fragt. Zwar kommt immer noch ein Teil aus holländischen Gewächshäusern. Aber Rosen beispielsweise werden aus Afrika importiert. Ein einziger Händler aus Kenia habe vor einigen Wochen angekündigt, die europäischen Blumengroßmärkte zum Valentinstag mit 1,5 Millionen Rosen zu versorgen, sagt Gerhard Hinske. Das sei der schiere Wahnsinn.