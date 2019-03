Potsdam

Den mit etwa 8,35 Millionen Euro gefüllten Jackpot im Lotto 6 aus 49 hat am Wochenende ein Glückspilz aus dem Havelland geknackt. Wie die Lotto Brandenburg GmbH am Montag in Potsdam mitteilte, hatte der Spieler oder die Spielerin am Vormittag des 12. März in einem Lotto-Shop für insgesamt 10,25 Euro mehrere Tipps abgegeben. Einer davon enthielt die richtige Zahlen 10, 14, 20, 22, 39 und 46 sowie die korrekte Superzahl 1.

Bundesweit tippte nur der Brandenburger alle Zahlen richtig

Die Kombination wurde bundesweit nur ein einziges Mal gespielt, so dass der Gewinner den gesamten Jackpot allein abgeräumt hat. Es ist schon der dritte Millionen-Lotto-Gewinn in Brandenburg in diesem Jahr.

