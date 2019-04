Havelland

Ein flächendeckendes Breitbandnetz mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde bis zum Jahr 2018 – so lautete einst das Ziel des Landkreises Havelland. Inzwischen ist April 2019 und schnelles Internet für viele Havelländer noch immer ein unerfüllter Wunsch.

Daran wird sich auch vorerst nichts ändern. Wie die Pressestelle des Kreises auf MAZ-Anfrage mitteilte, ist damit zu rechnen, dass die Umsetzung aller entsprechenden Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur noch mindestens 36 Monaten dauert.

Dabei hatte Landrat Roger Lewandowski ( CDU) bereits im Juli 2017 vier Zuwendungsbescheide für Infrastrukturprojekte zum Breitbandausbau entgegengenommen.

Landkreis investiert rund fünf Millionen Euro

Das damals eingeplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt gut 52 Millionen Euro. Davon steuert der Bund rund 30 Millionen bei, 16,7 Millionen kommen vom Land. Der Eigenanteil des Landkreises beträgt zehn Prozent des Gesamtvolumens und beläuft sich somit auf rund 5,2 Millionen Euro.

Bis dieses Geld ausgegeben werden kann, geht aber noch Zeit ins Land. Grund für die Verzögerung ist auch eine Änderung der Förderrichtlinie im August 2018.

Unter anderem hatte der Bund die Fördersumme aufgestockt, um den Ausbau des Glasfasernetzes nicht nur bis zu den Anschlusspunkten umzusetzen, sondern bis zu den einzelnen Haushalten Glasfaserkabel zu verlegen.

Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabyte je Sekunde

Damit sind Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabyte je Sekunde möglich. Ursprünglich konnten sich die Kommunen auch für die günstigere Variante entscheiden.

Das hatte auch der Landkreis Havelland getan, der nun nacharbeiten musste. Denn die Änderung hat nicht nur zur Folge, dass die Kunden am Ende noch schneller surfen können. Es waren auch weitere technische Abstimmungen und eine Überarbeitungen der Ausbaugebiete nötig.

Im Januar 2019 forderte der Landkreis zur Abgabe der geänderten Angebote auf. Diese sollen im Mai eingehen. Im Anschluss können Bietergespräche zur Angebotsvergabe stattfinden.

Andere Landkreise sind weiter

„Die praktische Umsetzung dürfte sich aber aus verschiedenen Gründen, als durchaus anspruchsvoll darstellen. Auch die aktuelle Bearbeitung der Ausschreibung spricht dafür“, so Janine Sorge, Mitarbeiterin der Pressestelle des Kreises.

Zudem würden sich bereits bundesweit erste Engpässe bezüglich der Telekommunikationsanbieter und deren beauftragten Tiefbauunternehmen abzeichnen. Ein Abschluss des Vergabeverfahrens sei nicht vor Ende des zweiten Quartals 2019 zu benennen.

In anderen Landkreisen verzögert sich der Ausbau ebenfalls. Allerdings ist man dort schon einen Schritt weiter. In Potsdam-Mittelmark soll im April der erste Spatenstich erfolgen, in Ost-Prignitz-Ruppin ist der Start für Juli geplant. Im Havelland müssen sich die Menschen noch etwas länger gedulden.

Von Christin Schmidt