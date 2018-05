Brieselang

Die Gemeinde Brieselang hat die 12 000-Einwohner-Marke geknackt. Die sechsjährige Marie Kuhnt wurde von Sabine Cory, Vorsitzende der Gemeindevertretung, und von Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) willkommen geheißen. Beide überreichten zur Freude des Mädchens und Mama Nadine Mayhack einige Präsente, darunter einen Sonnenblumenstrauß, eine Tasse mit Gemeindeemblem sowie Eisgutscheine und ein Seifenblasenset.

Von Nauen nach Brieselang

Die Familie ist aus Nauen nach Brieselang-Nord gezogen. Wilhelm Garn und Sabine Cory überreichten dem Mädchen zudem eine Urkunde mit der Aufschrift „Die Gemeinde Brieselang begrüßt Ihre 12 000. Einwohnerin“.

„Ich habe doch gar nicht Geburtstag“, sagte Marie Kuhnt, die sich über große Aufmerksamkeit erstaunt zeigte. Sichtlich glücklich und zufrieden packte sie ihre Geschenke gleich aus. Vater Sebastian Kuhnt konnte aus beruflichen Gründen nicht bei der kleinen„Zeremonie“ dabei. Aber Tochter Marie versprach, dem Papa ausgiebig von dem Erlebnis zu berichten.

Derzeit 12011 Einwohner

Die Einwohnerzahl ist im Gemeindegebiet jetzt auf 12011 (Stand 23. Mai) angestiegen. Im Ortsteil Brieselang leben aktuell 10565, in Bredow 661 und in Zeestow 785 Menschen.

Zur Wendezeit hatten rund 5000 Einwohner inklusive der erst 2003 nach der Gemeindegebietsreform hinzugekommenen beiden Ortsteile Bredow und Zeestow ihren Lebensmittelpunkt in hiesiger Region. Die Gemeinde wächst seit Jahren langsam, aber kontinuierlich.

Laut Garn setzt sich der positive Trend fort. So zeige die Entwicklung in den vergangenen Jahren, dass „Brieselang als Wohnstandort stetig an Attraktivität gewonnen hat“. Abseits der beiden kleineren Ortsteile sind Zuzügler vor allem im Gemeindekerngebiet in Brieselang anzutreffen.

Von Jens Wegener