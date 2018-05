Rund 60 Mitarbeiter der Alu-Druckguss GmbH in Brieselang legten am Mittwoch ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft IG Metall hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, da auch die dritte Verhandlungsrunde mit dem Arbeitgeber in der vergangenen Woche ergebnislos zu Ende ging. Hauptforderung ist die Tarifbindung für das Unternehmen.