Brieselang

Zu einem Lkw-Unfall kam es am Freitagabend auf der A 10 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Spandau und Brieselang. Ein Lkw, der in Richtung Hamburg unterwegs war, hatte irrtümlich einen Bereich befahren, der für das Abstellen von Schwertransporten gedacht ist.

Dabei übersah der Fahrer das Ende der Fahrbahn an der Stelle, wo sich Auf- und Abfahrt teilen und wo sich die Einfädelungsspur auf die Richtungsfahrbahn befindet. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in einen Sandberg, der extra zur Fahrbahnbegrenzung aufgeschüttet worden war.

UDie Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelkle aus Quelle: Julian Stähle

Bei diesem Unfall wurde das Fahrerhaus massiv zerstört, das Gespann blieb im Sand stecken. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und beseitigte die Überreste des Unfalls auf der Fahrbahn. Die Autobahnpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Von MAZ Havelland