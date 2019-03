Zeestow

Wegen dringender Sanierungsarbeiten an der Trinkwasserleitung sind ab Montag, 11. März, bis voraussichtlich Freitag, 29. März, Verkehrseinschränkungen an der Landesstraße 202 bei Zeestow zu beachten. Das teilte das Ordnungsamt der Gemeinde mit.

Radfahrer müssen absteigen

So werden Fußgänger zwischen dem Campingplatz Zeestow und der Havelkanalbrücke über die für den Kraftfahrzeugverkehr in Richtung Brieselang gesperrte Fahrbahnseite der L 202 geleitet. Radfahrer müssen dort absteigen. Der Fußgängerbereich wird vom fließenden Verkehr getrennt.

In der weiteren Folge der Baumaßnahme wird zwar der Kraftfahrzeugverkehr aus Brieselang in Richtung Zeestow gewährleistet bleiben, die Gegenrichtung ist allerdings ab dem Campingplatz gesperrt. Die Sperrung betrifft damit den Verkehr aus dem Ortsteil Zeestow in Richtung Schule.

Längere Anfahrt einplanen

Die Gemeinde weist darauf hin, dass man eine längere Anfahrtszeit zur Zeebra-Grundschule einkalkulieren sollte. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über den Kuhdammweg und via Rostocker Straße im GVZ Wustermark.

Von MAZ Havelland