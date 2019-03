Brieselang

In Kürze ist es soweit: Das zum Bürgerhaus umgebaute Alte Rathaus an der Wustermarker Allee/Ecke Forstweg wird am Samstag, 16. März, von 10 bis 14 Uhr mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Im Mittelpunkt steht die feierliche Eröffnung der Bibliothek, die dort unter anderem ihr neues Domizil haben wird. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den Umzug. Erste Kisten sind gepackt, das neue Mobiliar ist aufgestellt.

Das Besondere während der Eröffnungszeremonie: Symbolisch wird unter anderem ein bebildertes Brandenburg-Buch als letztes verbliebenes Buch per Menschenkette von Hand zu Hand vom alten Standort bis in das Bürgerhaus weitergereicht. Brieselangs Bürgermeister Wilhelm Garn und Anja Rodes, Leiterin der Bibliothek, hoffen auf rege Teilnahme.

Ein Haus für alle

„Nach rund zweijähriger Umbauzeit wird das neue Bürgerhaus zu einem weiteren Ankerpunkt des öffentlichen Lebens in der Gemeinde Brieselang avancieren. Der Name drückt es aus: Es ist ein Haus für all unsere Bürgerinnen und Bürger. Nutzen Sie es!“, betont Garn. „Derzeit werden vor Ort noch kleinere Restarbeiten erledigt. Der Bau der Leseterrasse etwa erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt und soll vermutlich im April oder Mai beendet sein.“

Unabhängig davon wird im Bürgerhaus auch der neue Sitzungssaal für die Gemeindevertretung, der zu besonderen Anlässen, Veranstaltungen und Versammlungen von rund 60 Menschen genutzt werden kann, zu besichtigen sein. Zudem befindet sich im Haus auch das Trauzimmer für Hochzeiten. Dort kann bald der Bund fürs Leben geschlossen werden.

Barrierefrei nutzbar

Und: Bis auf die oberste Etage mit Büroräumen für einen Teil der Zentralverwaltung ist das Bürgerhaus barrierefrei per Fahrstuhl nutzbar. Im Keller wurde unter anderem die Haustechnik – auch für die angrenzende Kita Grashüpfer – untergebracht. Zudem gibt es dort Archiv- und Lagerräume.

Beim Tag der offenen Tür wird Bürgermeister Garn Einblick in die Geschichte des Alten Rathauses geben, bevor nach Enthüllung des Schriftzuges sowie des Gemeindewappens das Bürgerhaus besichtigt werden kann. „Mit der Eröffnung der neuen Bibliothek schlagen wir ein neues Kapitel auf. Das ist sowohl für uns als Gemeindeverwaltung als auch für unseren Förderverein ein besonderes Ereignis, zumal die Veranstaltungen künftig damit auch unter einem Dach stattfinden können. Doch vor allem freuen wir uns für die Nutzer der Bibliothek, die uns hoffentlich weiterhin die Treue halten werden, sagt sie.

Idealer Standort

„Dass nun auch Schulklassen und Kita-Kinder wieder gruppenweise in die Bibliothek kommen können, begeistert uns besonders“, betont Anja Rodes. „Ich denke, im Bürgerhaus wird die Bibliothek noch deutlich mehr wahrgenommen. Der Standort ist ideal, das wird uns gut tun.“ Das Glücksradmobil des Vereins wird an dem Tag ebenfalls aufgebaut.

Wer an der Menschenkette teilnehmen möchte, kann sich an den Förderverein der Bibliothek unter foerderverein@bibliothek-brieselang.de wenden. Ansprechpartnerin ist die Vorsitzende Britta Steiner. Die Bibliothek bleibt wegen des Umzugs am alten Standort im RE 80 noch bis 15. März geschlossen.

Von MAZ Havelland