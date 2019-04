Brieselang

Das Sommerfest hat in Brieselang Tradition, mehr als 2000 Besucher lockte es jedes Mal an. Der Ort der Feierlichkeiten wechselte indes im Laufe der Jahre immer mal wieder.

Im vergangenen Jahr fand das Fest auf dem Geländes der Sportgemeinschaft Wasserfreunde Brieselang am Havelkanal statt, weil die Kommune sich nicht mehr mit dem damaligen Pächter vom Naturbad am Nymphensee verstanden hatte. In diesem Jahr kehrt das Fest nun wieder dorthin zurück.

Beginn ist am 21. Juni

Wie die Gemeinde mitteilt, soll es erstmals über einen Zeitraum von drei Tagen veranstaltet werden und findet am ersten Ferienwochenende vom 21. bis einschließlich 23. Juni statt. Und die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren, heißt es.

Das Motto am Freitag lautet „Klassik am See“. Auftreten wird an diesem Tag unter anderem das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde. Tags darauf, am Sonnabend, steigt dann ab 14 Uhr die „Brieselanger Sommersause“.

Markt der Möglichen

Dazu gehört unter anderem – wie auch in den Jahren zuvor – der Markt der Möglichkeiten, auf dem sich beispielsweise Vereine und Initiativen vorstellen werden. Darüber hinaus wird es eine Vielzahl von Bühnenauftritten etwa von Vereinen und Kita-Kindern geben. Sie werden zeigen, was Brieselang alles zu bieten hat.

Am Abend werden dann die „Sugar Beats“, aber auch die Kracherband „Apollos“ aus Bayern für Partystimmung sorgen. „Von zart bis hart“ reicht deren Repertoire, das sie bereits auf der „ Cannstatter Wasen“ in Stuttgart und bei weiteren Großereignissen präsentieren konnten. DJ Andy sorgt in den Pausen für exzellente Stimmung.

Countrymusik am Sonntag

Neu ist in diesem Jahr, dass es auch am Sonntag noch ein Programm geben wird auf dem Sommerfest. So heißt es an diesem Tag ab 10 Uhr: „ Chiemsee trifft Nymphensee“. Die Besucher erwartet einem Unplugged-Konzert der Band „Apollos“, die nahe des Chiemsees beheimatet ist. Außerdem erklingt Countrymusik von der Band Fancy aus Brieselang.

Für das leibliche Wohl wird an allen drei Tagen gesorgt sein. Und Spiel und Spaß für Kinder stehen selbstverständlich auch auf dem Programm.

Anmeldungen ab sofort möglich

Schulen, Kitas, Horte und Vereine der Gemeinde haben wieder die Möglichkeit, sich am Bühnenprogramm am Samstag zu beteiligen. Sie können sich ab sofort in der Gemeindeverwaltung melden. Bewerbungen werden unter info@gemeindebrieselang.de entgegengenommen.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde unlängst den Betreibervertrag zum Naturbad Nymphensee neu abgeschlossen. Neuer Pächter ist seit Kurzem Frank Goslowsky. Bei der Präsentation seines Konzeptes hatte er bereits angekündigt, dass das Sommerfest über drei Tage am See veranstaltet werden soll.

Immer wieder Veranstaltungen

Auch darüber hinaus will er zusätzlich mit Veranstaltungen Gäste ins Naturbad locken und somit für Einnahmen sorgen. Er möchte das Bad am Nymphensee das ganze Jahr über mit verschiedenen Angeboten betreiben.

Von Andreas Kaatz