Pfarrer Heinrich Gehrmann ist der erste und bislang einzige Ehrenbürger der Gemeinde Brieselang. Nach ihm ist eine Straße benannt und er hat als besonderer, aber stets bescheidener Mensch zahlreiche Spuren im Ort hinterlassen. Dies betonen viele Weggefährten, die ihn kennen und sein Engagement als Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Brieselang auch heute noch in guter Erinnerung behalten.

Am 1. März wäre Heinrich Josef Gehrmann 100 Jahre alt geworden. Am Sonntag, dem 24. März, findet ab 10 Uhr für ihn ein Gedenkgottesdienst in der katholischen Kirche St. Marien in der Birkenallee statt. Im Anschluss wird auf dem Waldfriedhof, dort steht seit September 2018 sein Grabstein, eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung und Weihung des Grabsteins ab etwa 11.30 Uhr zelebriert.

Das gesellschaftliche Leben mitgeprägt

In seiner Zeit als Pfarrer in Brieselang von 1975 bis 1992 hatte Gehrmann das gesellschaftliche Leben maßgeblich mitgeprägt – vor, während und nach der Wende. Kein Wunder also, dass ihm nach einem Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. März 1992 die Ehrenbürgerschaft, verbunden mit den entsprechenden Bürgerrechten, verliehen wurde.

Die Ehrerbietung für ihn als bedeutende Persönlichkeit wurde seinerzeit als Ausdruck von „Würdigung für seine langjährige seelsorgerische Arbeit“ gesehen. Auch sein „erheblicher Einfluss während der Wende“ hatte zu der Entscheidung geführt. Die feierliche Ehrung erfolgte am 1. Mai 1992. Der damalige Bürgermeister Richard Heynisch hielt die Laudatio.

Immer standhaft geblieben

„Er ist ein sehr überzeugter und religiöser Mensch gewesen, der immer standhaft geblieben ist“, betont beispielsweise die Brieselangerin Dorle Ahrens. „Er hat sehr schnell die Sympathien der Menschen vor Ort gewonnen. Er war ein Seelsorger, der zu jeder Tages- und Nachtzeit ansprechbar war. Pfarrer Gehrmann hat es grundsätzlich verstanden, Menschen zur Übernahme von Verantwortung zu motivieren. Mit wachem Blick schaute er auf die Welt – nicht nur kirchlich, sondern auch politisch. Er war ein Brückenbauer und vermittelte andere Werte – etwa zu DDR-Zeiten. Besonders lag ihm die Jugend am Herzen“, so Ahrens weiter.

Der Grabstein von Heinrich Gehrmann auf dem Brieselanger Friedhof Quelle: Privat

Auch Andreas Vogel kannte Gehrmann gut. Der Steinmetzmeister aus Falkensee, der in den 1970er Jahren die Kommunion in Brieselang gefeiert und auch Jugendfreizeiten mit ihm erlebt hat, spricht von einer „hilfsbereiten Persönlichkeit“. „Er hat stets den Menschen als Person wahrgenommen, ob Christ oder nicht. Er war für alle Menschen da.“

Ehrenhain soll entstehen

Vogel hatte im September 2018 gemeinsam mit seinem Sohn den Grabstein von Gehrmann nach Ende der 20-jährigen Liegezeit auf dem St. Pius-Friedhof Berlin nach Brieselang geholt. Auf dem hiesigen Waldfriedhof wird künftig ein Ehrenhain entstehen. Der erste Gedenkstein dafür ist der bis zu 300 Kilogramm schwere Grabstein des Pfarrers.

Die Vita von Pfarrer Gehrmann ist mit Blick auf die Wirren der Historie eine besondere. Dagmar Vödisch, die sich genauso wie Dorle Ahrens mit Hochachtung seinem Leben und Wirken gewidmet hat, hat das seinerzeit in ihrer Rede zum Ausdruck gebracht. Er sei ein äußerlich und innerlich großer Mensch mit einer liebenswürdigen und bescheidenen Art gewesen. Doch leicht hatte er es wie viele Menschen in jenen Zeiten natürlich nicht.

Geboren in Westpreußen

Geboren wurde Heinrich Gehrmann am 1. März 1919 in Hammerstein, Westpreußen. In Pommern und Schlesien wuchs er zudem auf. Während der Zeit der Nationalsozialisten musste er aus ideologischen Gründen das Gymnasium verlassen. „Sein waches politisches Interesse und ausgeprägter Gerechtigkeitssinn brachten ihm kurz vor dem Abitur den Rauswurf ein“, so Ahrens rückblickend. Sie hat mit Gehrmann zu seinen Lebzeiten viele Gespräche geführt.

1938/39 wurde er zum Militärdienst eingezogen. Bei der Schlacht um Stalingrad geriet er in russische Kriegsgefangenschaft, er kam mit dem Leben davon, wenngleich er erst nach fünf Jahren völlig entkräftet, ausgemergelt und krank heimkehren konnte. „Ein aus den raren Brotkrumen heimlich gebastelter Rosenkranz war und blieb bis zuletzt sein Lebensbegleiter“, weiß Ahrens.

1954 zum Priester geweiht

Nach dem Theologie-Studium, das er 1948 begonnen hatte, wurde Gehrmann am 25. April 1954 in der St.-Johannis-Basilika zu Berlin zum Priester geweiht. Viele Stationen seines Lebens schlossen sich an, darunter Fehrbellin, Neuruppin, Stralsund und eben Brieselang. Hier gründete er 1976 die Kolpingfamilie. Dagmar Vödisch lernte den Pfarrer, der einen Kinderchor gründete und ohnehin sehr musikalisch war, im Rahmen ökumenischer Gottesdienste, die er ins Leben rief, kennen. Er pflegte gute Kontakte zur evangelischen Gemeinde. Selbst ökumenische Skatabende veranstaltete er.

Und: Seine Nächstenliebe kannte keine Grenzen, weiß Ahrens zu berichten. Zu DDR-Zeiten hatte er ein Auto und wenn jemand Hilfe benötigte, fuhr er die Person zum Arzt. Er war Krankenhausseelsorger und kümmerte sich zudem um Behinderte. Gehrmann blieb mit Blick auf die politische Situation in der DDR bezüglich der Repressionen, die er erlebte, „unerschrocken durch seine offene Art“, wie Dagmar Vödisch berichtet.

Friedensgebete in der Kirche

Er sprach den Menschen Mut zu, nicht nur in der Wendezeit. Schon in der Vor-Wendezeit öffnete er die Kirche für Friedensgebete sowie für politische Gespräche und Diskussionen. „Er stellte er sich schützend und selbstlos vor die bei ihm trost- und schutzsuchenden Menschen, gleich welcher Weltanschauung. Seine Anwesenheit verbreitete eine gewisse Sicherheit“, so Ahrens.

Im Herbst 1989 hat er ihren Angaben zufolge vielen Menschen Courage zugesprochen, indem sie hierbleiben sollten – verbunden mit dem Rat, Verantwortung zu übernehmen. In der Nachwendezeit appellierte Gehrmann: „Geht jetzt in die Politik, jetzt wird es Zeit“, habe er gesagt. Er selbst war dann Mitglied des Runden Tisches in Brieselang und später Vertrauensperson bei der ersten Einsicht der Stasiunterlagen mit Blick auf die ersten Kommunalpolitiker, die seinerzeit am 6. Mai 1990 erstmals wieder frei gewählt werden konnten.

Straße nach ihm benannt

Gehrmann starb am 13. Dezember 1997 in Berlin. Knapp sechs Jahre später wurde am 16. November 2003 die Pfarrer-Gehrmann-Straße feierlich im Beisein des damaligen Kardinals Georg Sterzinsky benannt; auch er kannte ihn persönlich.

