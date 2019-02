Brieselang

Der Bürgerbus in der Gemeinde Brieselang hat im vergangenen Jahr 10 188 Fahrgäste befördert. Dies teilte die Gemeindeverwaltung in einer Presseerklärung mit. Das seien statistisch gesehen zwar rund 8 483 Menschen weniger als im Jahr 2017. Die absoluten Zahlen seien aber deutlich höher, da die Havelbus Verkehrsgesellschaft den Bürgerbusverein mit einem größeren Bus zusätzlich unterstützt hat. Statt 18 Touren fährt der Bürgerbus nur noch neun am Vormittag und Nachmittag.

„Die Anzahl der Fahrgäste ist überdurchschnittlich gestiegen. Die prozentuale Auslastung liegt bei bis zu 60 Prozent. Wir befördern je Tour damit deutlich mehr Fahrgäste“, so Hans-Joachim Rapp, Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Seit dem Start am 10. Dezember 2007 haben insgesamt 128 446 Menschen den Bürgerbus als Beförderungsmittel genutzt. Mit Blick auf die Jahresstatistiken sei ein stetiges Wachstum zu verzeichnen gewesen.

Der November war mit 978 Fahrgäste der stärkste Monat. „Wir haben 2018 noch einmal deutlich zugelegt. Das allein zeigt, dass wir an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen. Insofern ist es für uns als Verein besonders wichtig, dass uns Havelbus weiter unterstützt. Dennoch überlegen wir kontinuierlich, wie wir als Bürgerbusverein unsere Angebote auf der Nord- und Südtour verbessern können“, sagte Rapp. Demnächst wird ein neues und vor allem barrierefreies Fahrzeug, ein sogenannter Niederflurbus, den Fahrbetrieb aufnehmen. Derweil sucht der Bürgerbusverein weiterhin ehrenamtliche Fahrer.

Von MAZ