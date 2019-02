Brieselang

Die Brieselangerin Corine t’ Hart hat ihr Mandat als Gemeindevertreterin mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Auf MAZ-Anfrage sagte die bisherige Kommunalpolitikerin, die für die Grünen in dem Gremium saß: „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt.“ Dies gilt auch für einen weiteren Schritt: Denn gleichzeitig habe sie auch ihren Austritt aus dem Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen erklärt.

Will aktiv bleiben

„Hauptsächlich geht es darum, dass man aus meiner Sicht nicht mehr

Corine t'Hart. Quelle: Peter-Paul Weiler

zusammengearbeitet hat bei den Grünen, aber auch in der Gemeindevertretung“, erklärt sie die beiden Entscheidungen. „Neue Ideen werden oft einfach abgesäbelt.“ Unter anderem vermisste sie in der Gemeindevertretung einen freundlichen Umgangston.

Bereits vor drei Monaten gab sie den Fraktionsvorsitz ab, war anschließend nur noch normales Mitglied in der Gemeindevertretung. „Ich hatte gemerkt, dass meine Energie schwindet, aber ich bleibe natürlich in der Gemeinde aktiv. Gute Projekte werde ich unterstützen“, bekräftigt die gebürtige Holländerin, die sich auch im Verein Agora engagiert.

Keine Fraktion mehr

Für die Fraktion der Grünen bedeutet die Mandatsniederlegung, dass sie nun keine Fraktion mehr ist. Diesen Status hat sie jetzt verloren. Denn wie Wahlleiter Patrick Rachner mitteilt, habe die angeschriebene Ersatzperson - gemäß des Wahlvorschlags der Partei Bündnis 90/Die Grünen - auf ihren Sitz verzichtet. „Damit bleibt dieser in der Folge nun bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt, zumal die Nachrückerliste erschöpft ist“, sagt er. Die nächsten Kommunalwahlen sind Ende Mai.

In der Gemeindevertretung sind jetzt nur noch 21 statt 22 Gemeindevertreter plus Bürgermeister Wilhelm Garn entscheidungs- beziehungsweise abstimmungsberechtigt, so Rachner.

Von Andreas Kaatz