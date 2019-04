Brieselang

Eine gute Nachricht konnte Bürgermeister Wilhelm Garn ( CDU) beim Bürgerempfang in der Aula der Robinson-Schule für die Bredower und Zeestower verkünden: „Ab Ende April wird der Bürgerbus auch am Samstag Touren anbieten“, so das Gemeindeoberhaupt. Denn bisher gibt es zum Leidwesen für die Bewohner der beiden Ortsteile am Wochenende immer noch keine öffentliche Busverbindung nach Brieselang.

Dass die Verbesserung nun möglich ist, ist den ehrenamtlichen Fahrern des Bürgerbus-Vereins zu verdanken. Garn und Sabine Cory (BFB), Vorsitzende der Gemeindevertretung, ehrten stellvertretend für die vielen Engagierten den langjährigen Vereinsvorsitzenden Günter Lüder und seinen Nachfolger Hans-Joachim Rapp für die bisherige Arbeit.

Neuer Bus kommt

Und in Kürze wird auch ein neuer Bus durch Brieselang rollen. Landkreis und Gemeinde haben sich die Anschaffung jeweils 60 000 Euro kosten lassen. Das Land steuert noch einmal 20 000 Euro bei – für Garn allerdings zu wenig, um das ehrenamtliche Engagement ausreichend zu würdigen.

Zu den Gästen der Veranstaltung gehörten auch die Bürgermeister Jürgen Hemberger aus Dallgow-Döberitz und Bodo Oehme aus Schönwalde-Glien, sowie Landrat Roger Lewandowski und dessen Vorgänger Burkhard Schröder. Ebenso vor Ort waren mit Dirk Peters und Johannes Funke der Vorsitzende sowie der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes.

Das Ehrenamt stand aber auch darüber hinaus beim Bürgerempfang im Fokus. „Es wandelt soziale Kälte in soziale Wärme um“, betonte Bürgermeister Garn. Und auch Landrat Roger Lewandowski ( CDU) „sang“ ein Loblied auf die vielen Menschen, die ihre Kraft und Freizeit in den Dienst des Gemeinwesens stellen.

5374 Stunden ehrenamtliche Arbeit

„Was wäre das Gemeinwesen ohne Feuerwehr?“, meinte Lewandowski unter anderem. „Allein im vergangenen Jahr rückten die Brieselanger Feuerwehrfrauen und -männer 172 mal aus und – diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen – leisteten 5374 Stunden ehrenamtliche Arbeit.“ Und an alle Ehrenamtlichen gerichtet: „Ihr Tun und Handeln bringt uns allen ein Stück Lebensqualität.“ Garn kündigte zudem die Notwendigkeit weiterer Investitionen im Brandschutzbereich an.

Die Geehrten auf einen Blick Dominique und Dietmar Pieczinski gründeten 2008 die SG Brieselang. Jürgen und Brigitte Birkholz sind ehrenamtlich im Gemeindepflegehaus des Johannesstifts tätig. Jaqueline Helmecke, Katrin Schütt und Stefanie Schwichtenberg engagieren sich in der Bibliothek der Zeebra-Grundschule. Jaqueline Okrug ist Lesepatin einer 2. Klasse. Britta Steiner leitet seit 2016 den Förderverein der Gemeindebibliothek. Elke Huth und Renate Schäch sind als Omis in der Kita Birkenwichtel tätig.

Zu den an dem Tag Geehrten gehörten unter anderem Jaqueline Helmecke, Katrin Schütt und Stefanie Schwichtenberg, die sich in der Schulbibliothek der Zeebra-Grundschule engagieren. Außerdem wurde der Einsatz von Jaqueline Okrug gewürdigt, die an der gleichen Schule Lesepatin in einer 2. Klasse ist, sowie von Britta Steiner, die als Vorsitzende des Fördervereins der Gemeindebibliothek einen tollen Job macht.

Tendenz steigend

In seiner Rede ging Garn auf die positive Entwicklung der Gemeinde ein, aber auch auf die damit verbundenen Probleme. Lebten 1990 rund 4000 Menschen im Ort, waren es Anfang dieses Jahres mehr als 12 200. Tendenz steigend. „Wir haben noch Platz für 3000 bis 5000 Menschen, ohne dass wir neue Baugebiete ausweisen müssen.“

Die Folge: Die Gemeinde muss für ausreichend Kita- und Schulplätze sorgen. „Rund 30 Millionen Euro wird die Gemeinde in die Bildung und Kinderbetreuung investieren müssen.“ Darunter in die geplante Gesamtschule, wobei noch unklar ist, wie viel der Landkreis dazu beisteuert. Der Löwenanteil wird mit Sicherheit bei der Kommune hängen bleiben.

Kita vor der Eröffnung

Mit einer Verspätung von einem halben Jahr wird die Kita „Grashüpfer“ am 6. Mai eröffnet. Eine weitere Kita für 120 Kinder ist in Vorbereitung, die Ausschreibung dafür ergab allerdings doppelt so hohe Kosten pro Platz als veranschlagt. „Ein Problem, das aber auch andere Gemeinden haben“, sagte Garn.

Zudem spielte auf dem Bürgerempfang auch das Thema Abschied eine Rolle. So wird Sabine Cory bei der Kommunalwahl am 26. Mai nicht mehr antreten, und auch die Tage für Garn als Bürgermeister sind gezählt. „Am 17. Dezember wird mein letzter Arbeitstag sein“, sagt er. Bei der Wahl am 1. September will er nicht mehr antreten.

