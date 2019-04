Brieselang Brieselang - Kita-Neubau wohl deutlich teurer als geplant Der geplante Kita-Neubau in der Brieselanger Gottlieb-Daimler-Straße wird sich voraussichtlich verzögern. Das Ausschreibungsergebnis ist nämlich deutlich höher als die Kalkulation.

So sah es noch Im Januar auf der Baustelle der Kita „Grashüpfer“ im Forstweg aus, mittlerweile ist der Bau so gut wie fertig. Wie es bei der geplanten Kita in der Gottlieb-Daimler-Straße weitergeht, ist noch offen. Quelle: Gemeinde