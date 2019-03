Brieselang

Mit einem Atelierfest ist der Märkische Künstlerhof Brieselang in seine Saison gestartet. Die Hausherren Renée Dressler und Guido von Martens zeigten neue Arbeiten.

Monatliches Galerie-Frühstück

Der 1994 in Brieselang gegründet Künstlerhof ist 2007 ins ehemalige Landwarenkaufhaus am Bahnhof gezogen. Hier wird seitdem die markante Mischung aus Kunst und Kulinarik fortgesetzt. Das monatliche Galerie-Frühstück wird es auch in diesem Jahr geben, es ist einem Künstler gewidmet, der das gastronomische Angebot des Tages prägt.

Auch Fontane gibt den Ton an

Am 7. April wird das Joan Miró sein, im Mai Georges Braque und im Juni Salvator Dali. Andere Maler und Bildhauer folgen. Und in diesem Jahr gibt auch ein Dichter den kulinarischen Grundton vor: Das Bufett am 1. September ist Theodor Fontane gewidmet.

Keine festen Öffnungszeiten

Der Künstlerhof hat in diesem Jahr keine festen Öffnungszeiten mehr. Er kann zu den Veranstaltungen oder nach telefonischer Vereinbarung unter 033232-23351 besucht werden.

Märkischer Künstlerhof Brieselang Quelle: Enrico Berg

So wird am 13. April ein Heringsfest gefeiert. Für den 23. Juni ist eine Gartenparty vorbereitet, Christian Grabandt und seine Musiker kommen mit Havanna-Soul und mehr. Ein Sommerfest mit den Musikern von Black Mail ist für den 24. August angekündigt. Der Grafiksalon zeigt im September neue Arbeiten, für November ist dann noch einmal ein Atelierfest mit Herbstausstellung angekündigt.

