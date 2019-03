Brieselang

Nach der Geburt wieder in Form kommen und sich etwas Gutes tun: Kanga ist Sport für junge Mütter, die nach der Schwangerschaft noch auf ihren Körper achten müssen, aber nicht gänzlich auf die körperliche Fitness verzichten wollen. „Bereits sechs bis acht Wochen nach einer Spontangeburt können die Frauen einen Kurs besuchen. Sie sollten sich natürlich vorher mit ihrem Arzt abstimmen, ob alles in Ordnung ist“, sagt Kanga-Trainerin Alina Michalek.

Und das Beste: Kinder sind ausdrücklich willkommen, sie sind sogar Teil des Fitness-Programms. In Babytragen, die natürlich die nötige Stabilität mitbringen sollten, machen die Kleinen alle Übungen mit und sorgen mit ihrem Körpergewicht für zusätzliche Anstrengung ihrer Mütter. „Ich habe schon während meiner Schwangerschaft viel über Kanga gelesen und mich bewusst für einen Kurs entschieden. Es gibt mit einem Neugeborenen auch kaum Alternativen, gerade wenn man noch stillt“, sagt Dagmar Sondersorg. Ein normales Fitness-Studio käme für die frisch gebackene Mutter aus Falkensee daher nicht in Frage. „Ich möchte wieder fit werden und brauche Spaß an der Bewegung“, so die Falkenseerin.

Koordination, Ausdauer, Kraft

Gerne hilft Alina Michalek beim Anlegen der Tragen. Quelle: Laura Sander

„Nachdem ich damals die erste Stunde mitgemacht hatte, war ich geflasht. Ein halbes Jahr später habe ich noch während meiner Elternzeit die Trainer-Ausbildung in Wien absolviert“, erinnert sich die 32-Jährige, die bereits Kurse in Reinickendorf und Charlottenburg gegeben hat. „Da ich derzeit in Dallgow-Döberitz wohne und bald nach Elstal ziehen werde, lag es für mich nahe, auch im Havelland Kurse anzubieten“, sagt die ehemalige Weinfachberaterin, die neben dem Kanga-Training eine Kochschule in Spandau betreibt.

Startschuss in Brieselang

In Brieselang fiel nun der Startschuss. Hier wird künftig jeden Donnerstagmorgen 60 Minuten lang im Sportstudio in der Thälmannstraße trainiert. „Außerdem plane ich einen Kurs in Dallgow am Dienstagvormittag sowie in Falkensee immer freitags um 12.30 Uhr auf dem ASB-Gelände in der Ruppiner Straße“, so die Trainerin, die im Sommer Outdoor-Kurse anbietet.

Von Laura Sander