Brieselang

Die Feuerwehr in der Gemeinde Brieselang kann sich über ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 20 freuen. Das Feuerwehrauto ersetzt ein älteres Modell aus dem Jahr 1997. Das teilte die Verwaltung der Gemeinde mit.

Besserer Hitzeschutz

Laut Angaben von Gemeindewehrführer Marco Robitzsch, der das Fahrzeug gemeinsam mit seinem Stellvertreter Holger Glass und weiteren Kameraden abgeholt hatte, wird das neue Gefährt zeitgemäßen und damit notwendigen Ansprüchen gerecht.

Zusätzlich zur Normbeladung ist etwa eine Wärmebildkamera an Bord. Auch Hitzeschutzanzeigen und eine tragbare Feuerlöschpumpe gehören unter anderem zur Ausstattung.

Mehrzweckboot gehört dazu

Die Gemeindevertreter hatten die Anschaffung per einstimmigem Beschluss genehmigt. Kosten in Höhe von rund 321.000 Euro sind angefallen. Die Flotte der Feuerwehr Brieselang besteht nun aus zwölf Fahrzeugen plus diversen Anhängern. Ein Mehrzweckboot ist zudem Bestandteil der Ausstattung.

Von MAZonline