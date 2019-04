Brieselang

Picker, Stower, Bins: „Bitte entschuldigen Sie mein Amazon-Deutsch“, sagt Margit Paul. Sie arbeitet in Altersteilzeit bei Amazon in Brieselang. Dass sie das gerne tut, zeigt sie am Tag der offenen Tür allen Besuchern in der Gruppe, die sie herumführt.

Mit Bins und Stower

Die agile Frau erklärt die Begriffe aber genau: Bins sind die Regalfächer, in denen die Waren lagern. Ein Stower ist ein Arbeiter, der die Waren in die Regale einsortiert. Ein Picker nimmt bestellte Artikel wieder aus den Regalen und bringt sie an die Verpackstation.

3 Millionen Artikel

„Zurzeit lagern drei Millionen Artikel hier“, sagt Margit Paul. Zu Spitzenzeiten, wie rund um Weihnachten, können es 3,4 Millionen sein. Das Lagerungssystem wirkt auf Außenstehende wirr. Da liegt ein Schnuller neben CDs, oder ein MP3-Spieler neben Putztüchern im Regalfach. Grundsätzlich geht es bei diesem System um das Versandtempo, denn „der Kunde ist König“, wie Margit Paul die bekannte Redewendung einbringt. Manchmal, so Margit Paul, würde eine begehrte Ware nicht einmal einsortiert, sondern kommt gleich nach der Anlieferung und Registrierung in die Packstation. Denn die Bestellung soll so schnell wie möglich beim Kunden sein.

In Kürze verpackt

„Wenn auf der Internetseite steht, ein Artikel sei in Kürze wieder verfügbar, heißt das nicht erst in Tagen, sondern in zwei bis drei Stunden“, sagt Margit Paul. In Brieselang lagern ausschließlich kleinere Artikel. Das größte Warenformat dort entspricht einem Kaffeevollautomaten. „Alles Größere, wie zum Beispiel Fernseher, wird aus Leipzig geliefert“, erklärt die 66-Jährige den Besuchern.

Von Pickern und Packern

Der Arbeitsplatz der Stower, Picker und Packer ist riesig: Die sechs Hallen haben eine Grundfläche von zehn Fußballfeldern. Dementsprechend viel sind die Mitarbeiter unterwegs. Hier läuft ein Stower in seiner Schicht durchschnittlich sechs Kilometer, um ankommende Waren von Halle 1 in den Hallen 2 bis 4 einzulagern. Ein Picker kommt sogar auf acht bis 12 Kilometer. Auf dem Bildschirm seines Scangerätes kann er ablesen, welche Artikel für welche Bestellungen er zusammensuchen muss.

Auf dem Weg zur Packhalle

Der Kundenname ist nicht zu sehen, sondern nur, welche Artikel gewünscht sind. Der Picker muss den Code auf dem Regalfach (Bin) scannen, aus dem er etwas entnimmt. Sind die auf dem Scanner angegeben Bestellungen auf einem Wägelchen zusammengestellt, kommen sie in die Packhalle.

Die Packer scannen das Produkt wieder, worauf der Computer ihnen anzeigt, welche Art und Größe an Verpackung sie nutzen müssen. Dann wird ein Etikett mit einem Strichcode auf die Verpackung geklebt und das Paket wandert auf einem Förderband zu einer Adressiermaschine.

Adresse in Sekundenschnelle

Am Strichcode kann die Maschine dann feststellen, an welchen Kunden das Paket geht und druckt in Sekundenschnelle die Empfängeradresse auf. Auf langen Förderbändern geht es dann in die Halle 6, wo die Pakete nach Region und Lieferant automatisch sortiert werden.

Arbeit in zwei Schichten

Die Mitarbeiten sind in zwei Schichten tätig. Die Frühschicht geht von 6 bis 14.30 Uhr, die Spätschicht von 15 bis 23.30 Uhr. Die Pause beträgt 45 Minuten. Die Aussage, dass die Mitarbeiter keine Zeit für Toilettengänge zwischendurch hätten, sei nicht wahr, sagt Margit Paul.

Mitarbeiter führen durchs Gelände

Margit Paul gehört zu der Gruppe „Über Uns“, die sich ehrenamtlich um eine transparente Außendarstellung Amazons bemüht. „Über Uns“ besteht aus Mitarbeitern, die gerne bei Amazon tätig sind. Der Tag der offenen Tür wurde durch diese Gruppe ins Leben gerufen. Laut dem stellvertretenden Standortleiter, Ali Tuerk, sind es 157 Interessierte, die sich für den Tag der offenen Tür angemeldet haben. Jede Stunde werden vier Gruppen mit zehn bis 15 Personen durch die Hallen geführt. Anschließend gibt es eine Fragerunde.

Die meisten der Besucher interessiert das Lagersystem und die Ausbildungsmöglichkeiten bei Amazon. Es gibt Aus- und Weiterbildungen und Querqualifikationen. Zum Beispiel in der IT-Technik oder der Logistik. Auch eine berufsbegleitende Ausbildung ist möglich, wie Tuerk sagt.

Von Vivien Tharun